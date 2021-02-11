Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 50 порушень перемир’я за добу
10 порушення зафіксовані в Донецькій області, ще 40-в Луганській області
Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.
10 порушення зафіксовані в Донецькій області, ще 40-в Луганській області.
СММ ОБСЄ продовжує спостереження за ділянками розведення сил в районі Станиці Луганської, Золотого і Петровського.
«СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського, а також знову зафіксувала контейнери на ділянці розведення в районі Золотого і біля її південного краю», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для можливості функціонування та техобслуговування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, а також передачі коштів.
Крім того, СММ і далі спостерігала за ситуацією, в якій опинилося цивільне населення, в тому числі на 5 КПВВ, а також на 2 відповідних блокпостах збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.