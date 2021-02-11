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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 50 порушень перемир’я за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 50 порушень перемир’я за добу

    10 порушення зафіксовані в Донецькій області, ще 40-в Луганській області

    На Донбасі 10 лютого СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень «режиму тиші».

    Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

    10 порушення зафіксовані в Донецькій області, ще 40-в Луганській області.

    СММ ОБСЄ продовжує спостереження за ділянками розведення сил в районі Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

    «СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського, а також знову зафіксувала контейнери на ділянці розведення в районі Золотого і біля її південного краю», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для можливості функціонування та техобслуговування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, а також передачі коштів.

    Крім того, СММ і далі спостерігала за ситуацією, в якій опинилося цивільне населення, в тому числі на 5 КПВВ, а також на 2 відповідних блокпостах збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас КПВВ населення
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