Поблизу Пісок снайпер поранив українського бійця

Про порушення тиші бандформуваннями РФ вже повідомлено представників ОБСЄ

Українські військовики відкривали вогонь у відповідь

Російські окупанти 10 лютого відкрили прицільний снайперський вогонь по позиціях української армії.поблизу Пісок Донецької області.

Поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомили в пресцентрі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення», – йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

«На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь», – додали в ОТУ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, окупанти будують укріплення у бік Кримського. До передових позицій ЗСУ залишилось 600 метрів.