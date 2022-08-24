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На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку
фото: Суспільне

Зірка була встановлена на обеліску на висоті 36 метрів

У Луцьку із 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі «Вічна Слава» сьогодні демонтували радянську зірку. Про це повідомляє «Суспільне».

На опублікованих фото видно, що символіку прибирають з допомогою підіймача та болгарки.

Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.

На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку фото 1

Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю, але згодом вирішили демонтовувати її частинами. Бронзову зірку зберігатимуть на комунальному підприємстві «Луцькспецкомунтранс».

Роботи з демонтажу проводяться спільно з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Наприкінці квітня на меморіальному комплексі «Вічна Слава» почали демонтаж радянської символіки. Зокрема, прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.

Нагадаємо, раніше на військовому меморіалі «Марсове поле» демонтували радянську зірку ордена «Вітчизняної війни».

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