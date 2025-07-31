На Львівщині 8-річна дитина потрапила до лікарні через укус змії

Якщо вас або когось поруч вкусила змія, надзвичайно важливо діяти швидко та правильно, щоб мінімізувати наслідки та врятувати життя

Дитину госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості

На Львівщині у селі Сянки 8-річна дитина потрапила до лікарні через укус змії. Постраждалого госпіталізували до львівської лікарні «Охматдит» у стані середнього ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент стався 30 липня, близько 13:50. За інформацією департаменту, дитина 2017 року народження є мешканцем Ужгорода.

Наразі лікарі надають всю необхідну допомогу для стабілізації стану дитини.

Як діяти при укусі змії

Якщо вас або когось поруч вкусила змія, надзвичайно важливо діяти швидко та правильно, щоб мінімізувати наслідки та врятувати життя. Перш за все, не панікуйте, адже це може прискорити поширення отрути по організму. Негайно викличте швидку допомогу за номером 103. До приїзду медиків постарайтеся зафіксувати уражену кінцівку в нерухомому положенні, бажано нижче рівня серця, що допоможе сповільнити поширення отрути. Зніміть з ураженої ділянки будь-які прикраси, годинники чи тісний одяг, оскільки вони можуть спричинити додатковий тиск при набряку. Обережно промийте місце укусу водою з милом, щоб запобігти вторинній інфекції. Якщо є можливість, накладіть чисту, суху пов'язку, але не накладайте тугий джгут вище місця укусу, оскільки це може спричинити некроз тканин. Категорично заборонено відсмоктувати отруту ротом, припікати місце укусу, робити надрізи чи обробляти його спиртом, адже це може погіршити стан постраждалого та призвести до ускладнень. Натомість, забезпечте постраждалому рясне пиття (вода, чай) та зігрійте його, якщо він відчуває озноб. Постарайтеся запам'ятати вигляд змії (її розмір, колір, візерунок), щоб повідомити цю інформацію лікарям – це допоможе їм визначити тип отрути та призначити правильне лікування.

Нагадаємо, у Баришівській громаді Київської області зафіксований небезпечний випадок укусу отруйної змії, занесеної до Червоної книги України. Про це йдеться на сайті Баришівської сільської ради, інформує «Главком».

За інформацією місцевої влади, потерпілому оперативно надали медичну допомогу. Лікарі зазначають, що їм чи не вперше довелося рятувати пацієнта після укусу саме цієї рідкісної отруйної змії.