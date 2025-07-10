Негода на Львівщині: рятувальники на човнах евакуюють людей та тварин (фото)

Рятувальники на човнах ліквідують наслідки негоди на Львівщині: Річки вийшли з берегів, є врятовані

У ніч на 10 липня Львівську область накрила негода з інтенсивними опадами, що призвела до виходу з русел річок Щирка та Зубра. Внаслідок підйому рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Також частково підтоплена автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівської області.

Рятувальні служби негайно розпочали роботу з ліквідації наслідків стихії. У селі Скнилів рятувальники провели операцію з порятунку, внаслідок якої врятували чотирьох людей, серед яких — двоє дітей. Крім того, були врятовані дві собаки.

фото: ДСНС Львівщини

фото: ДСНС Львівщини

Пожежно-рятувальні підрозділи активно працюють над відкачуванням води з території електропідстанції, використовуючи мотопомпи, щоб запобігти подальшим пошкодженням та відновити електропостачання.

фото: ДСНС Львівщини

фото: ДСНС Львівщини

фото: ДСНС Львівщини

До ліквідації наслідків негоди залучено 38 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки, які працюють безперервно для нормалізації ситуації.

Як відомо, через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов.

Слід пам’ятати, що за таких погодних умов:

погіршується видимість;

збільшується гальмівний шлях;

у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь – телефонуйте на спецлінію 112. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок!», – наголосила поліція.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.