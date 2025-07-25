Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
Підлітку обрали запобіжний захід
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Хлопця взяли під варту

У Дніпрі 14-річний підліток жорстоко зарізав незнайому жінку. Напад стався біля одного з банкоматів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що вранці 23 липня підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці.

Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої
Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої

Неповнолітньому, який жорстоко вбив незнайому жінку у Дніпрі, обрано запобіжний захід. Хлопця взяли під варту без права внесення застави. Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої.

Знаряддя злочину, а саме ніж, яким вбив підліток жінку, відправили на експертизу. Зазначається, що хлопець придбав його напередодні.

Досудове розслідування триває. Встановлюються усі обставини злочину.

За повідомленням місцевих каналів, хлопець пояснив свій вчинок тим, що він не любить людей.

Нагадаємо, у Мукачеві поліцейські затримали групу неповнолітніх. Вони підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.

Зазначається, що 23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева. Вона заявила про напад кількох підлітків, які силою відібрали золоті прикраси та гроші, після чого зґвалтували її та втекли. Правоохоронці встановили причетних до злочину, ними виявилися четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років.

За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця, застосувавши фізичне насильство.

Читайте також:

Теги: вбивство злочин суд Дніпропетровщина дитина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв
Стали відомі мотиви вбивства: у суді показали нові докази у справі Фаріон
26 червня, 05:08
ДБР викрило схему привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону України
Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти
8 липня, 11:34
За скоєний злочин підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
Головна бухгалтерка однієї зі столичних фірм «загубила» майже 2 млн грн
27 червня, 13:48
2 липня ВАКС відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності
Справа Чернишова: прокуратура вимагає відсторонення міністра
8 липня, 21:20
Військові спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію закарпатця з угорським паспортом
Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ
10 липня, 18:24
Disney, як і раніше, прагне запобігти незаконному порушенню
Disney бореться за Міккі Мауса в суді
18 липня, 20:42
На Дніпропетровщині ліквідували масове скупчення сарани на берегах колишнього Каховського водосховища
Сарана атакувала береги колишнього Каховського водосховища: екологи назвали причину
23 липня, 13:15
Оксана Микитюк та Ірина Фаріон познайомилися 1991 року, і з тих пір товаришували
Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон
19 липня, 18:45
Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз»
Юний шотландський хокеїст загинув внаслідок нещасного випадку в готелі на Ібіці
22 липня, 15:55

Кримінал

У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
Правоохоронці ліквідували 23 шахрайські кол-центри на Львівщині
Правоохоронці ліквідували 23 шахрайські кол-центри на Львівщині
Активіст Гусаков отримав підозру
Активіст Гусаков отримав підозру
На Закарпатті підлітки зґвалтували перехожу: поліція повідомила деталі
На Закарпатті підлітки зґвалтували перехожу: поліція повідомила деталі
Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання у його роботу
Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання у його роботу
На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей
На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
23K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
21K
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
17K
Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua