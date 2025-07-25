У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата

Хлопця взяли під варту

У Дніпрі 14-річний підліток жорстоко зарізав незнайому жінку. Напад стався біля одного з банкоматів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що вранці 23 липня підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці.

Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої

Неповнолітньому, який жорстоко вбив незнайому жінку у Дніпрі, обрано запобіжний захід. Хлопця взяли під варту без права внесення застави. Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої.

Знаряддя злочину, а саме ніж, яким вбив підліток жінку, відправили на експертизу. Зазначається, що хлопець придбав його напередодні.

Досудове розслідування триває. Встановлюються усі обставини злочину.

За повідомленням місцевих каналів, хлопець пояснив свій вчинок тим, що він не любить людей.

Нагадаємо, у Мукачеві поліцейські затримали групу неповнолітніх. Вони підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.

Зазначається, що 23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева. Вона заявила про напад кількох підлітків, які силою відібрали золоті прикраси та гроші, після чого зґвалтували її та втекли. Правоохоронці встановили причетних до злочину, ними виявилися четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років.

За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця, застосувавши фізичне насильство.