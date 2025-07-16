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РФ атакувала Запоріжжя дронами та артилерією: постраждала 12-річна дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ атакувала Запоріжжя дронами та артилерією: постраждала 12-річна дитина
Запорізьку область атакували 269 дронів
фото: Запорізька ОВА

Окупанти здійснили чотири авіаційні удари по Гуляйполю, Новоданилівці та Новоандріївці

Упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що окупанти здійснили чотири авіаційні удари по Гуляйполю, Новоданилівці та Новоандріївці.

«269 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нагорне, Кринички, Михайлівку, Люцерну, Камʼянське, Гуляйполе, Роботине, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. Чотири обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку», – йдеться в повідомленні.

Ще 134 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 28 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Внаслідок атаки отримала поранення 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів». Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Є постраждалий – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Також російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову.

Крім того, російські терористи атакували Одещину.

Росіяни атакували «шахедами» і Краматорськ у Донецькій області.

У Вінниці внаслідок обстрілу семеро постраждалих.

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Теги: дрон війна Запоріжжя окупанти дитина

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