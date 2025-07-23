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Ранній доступ дитини до смартфона призводить до психічних проблем: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ранній доступ дитини до смартфона призводить до психічних проблем: дослідження
Користування смартфоном для дитини віком до 13 років становить небезпеку
фото із відкритих джерел

Раннє знайомство дитини з інтернетом – причина приблизно 40% усіх проблем із психікою у молоді

Діти, у яких смартфон з'явився до 13 років, ставши дорослими, частіше відчувають тривожність, відчуженість і думають про самогубство. Такого висновку дійшли автори дослідження, участь у якому взяли понад 100 тис. підлітків зі 163 країн. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Автори статті, опублікованої за підсумками цієї роботи журналом Journal of Human Development and Capabilities, висловлюють серйозні побоювання з приводу психічного здоров'я підростаючого покоління у зв'язку з тим, що надмірно ранній доступ дитини до смартфона може призвести до серйозних порушень у психіці, що не зміцніла.

Ба більше, аналіз вивчених даних (усім учасникам було від 18 до 24 років) виявляє пряму залежність: що раніше дитина отримує у свої руки смартфон, то вища ймовірність того, що в молодому віці у неї почнуться проблеми з психічним здоров'ям.

«Найважчі наслідки спостерігаються у тих, хто отримав смартфон до 13 років», – пише провідний автор дослідження, професор американського аналітичного центру Sapien Labs Тара Тьягороджан. За його словами, особливо це стосується дівчат: у них вищий рівень тривожності, відчуття відірваності від реальності, інколи ж і суїцидальні думки.

Оцінку стану психічного здоров'я молоді проводили за допомогою індексу MHQ (Mind Health Quotient), який враховує рівень емоційних, когнітивних та соціальних функцій.

У тих, хто отримав смартфон у 13 років, середній показник MHQ становив близько 30 балів. У тих, хто почав користуватися телефоном п'ять-шість років, він падає майже до нуля.

Особливо помітні ці відмінності у жінок: серед дівчат, які почали користуватися смартфоном вже в п'ять-шість років, виражені суїцидальні думки зафіксовані майже у половини (48%) – у той час, як у групі тих, хто отримав телефон тільки в 13 років, вони фіксуються майже вдвічі рідше: майже у кожної четвертої (28%). 

Що саме погіршує психічне здоров'я дитини?

Головний чинник, запевняють автори, – доступ дітей не до самого пристрою, а за його допомогою – до соціальних мереж, зокрема на основі алгоритмів штучного інтелекту. Раннє знайомство дитини з інтернетом – причина приблизно 40% усіх проблем із психікою у молоді, включаючи випадки цькування в мережі (кібербулінгу), різноманітні порушення сну та ослаблення сімейних зв'язків.

У країнах з англомовною культурою – таких як США, Велика Британія, Канада та Австралія ситуація здається найбільш тривожною. Там середній вік отримання дитиною смартфона – лише 11 років, а вплив соціальних мереж пояснює до 70% подальших порушень психіки, особливо у дівчаток.

Дослідження підкреслює, що, попри формально існуючі вікові обмеження, цифрові платформи не справляються з ефективним блокуванням, і доступ туди відкритий і дітям віком до 13 років.

Яких заходів варто вжити? 

Автори дослідження наполегливо пропонують законодавцям запровадити низку обмежувальних заходів, аналогічних тим, що встановлені для регулювання продажу алкоголю чи тютюну. А саме:

  • обов'язкове навчання цифрової гігієни у рамках шкільної програми;
  • сувора верифікація віку користувачів на цифрових платформах;
  • сувора заборона на доступ до будь-яких соціальних мереж дітей, які не досягли 13-річного віку;
  • розвиток ринку альтернативних пристроїв («дитячі» телефони без доступу до соцмереж та інтернету). 

Влада деяких країн уже давно намагається знайти законодавче вирішення проблеми надмірно раннього доступу дітей до смартфонів та соцмереж.

Нагадаємо, інше нове дослідження показало, що активне використання соціальних мереж серед підлітків може передбачати появу депресивних симптомів у майбутньому. 

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Теги: обмеження дитина смартфон самогубство навчання технології телефон

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