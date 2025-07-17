У Білій Церкві водій на легковику збив дитину на пішохідному переході

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху

Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна подіясталася 16 липня, близько 08:34 в Білій Церкві.

Правоохоронці попередньо встановили, що 25-річний кермувальник ВАЗ, рухаючись по Олександрійському бульвару, допустив наїзд на малолітню дитину, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії дев'ятирічного потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували, зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориса Гмирі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та кур'єра на електросамокаті. Відео інциденту, що шириться мережею, зафіксувало момент зіткнення, коли кур'єр під час маневру буквально «сів» на капот автівки.

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події.

Раніше у Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.