На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія

Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) – рідкісний вид змії, що мешкає переважно в лісостепових та степових районах України

Лікарі визнають, що їм чи не вперше довелося рятувати пацієнта після укусу саме цієї рідкісної отруйної змії

У Баришівській громаді Київської області зафіксований небезпечний випадок укусу отруйної змії, занесеної до Червоної книги України. Про це йдеться на сайті Баришівської сільської ради, інформує «Главком».

За інформацією місцевої влади, потерпілому оперативно надали медичну допомогу. Лікарі зазначають, що їм чи не вперше довелося рятувати пацієнта після укусу саме цієї рідкісної отруйної змії.

Ознаки укусу гадюки:

болісний набряк у місці укусу;

дрібні крововиливи;

слабкість, запаморочення;

падіння артеріального тиску, головний біль;

утруднене дихання, набряки тканин;

запалення лімфовузлів.

Як уникнути укусу:

не чіпайте змій. Вони ніколи не нападають першими – лише захищаються. Побачили змію – не наближайтеся, не робіть різких рухів. Дайте їй спокійно відповзти.

Одягайтеся правильно. Якщо йдете в місцевість, де можуть бути змії: штани зі щільної тканини, високі черевики, штани заправляйте в взуття.

перевіряйте місця для відпочинку. Перед тим як сісти на траву, колоду чи камінь – постукайте палицею. Це дасть змії шанс відповзти.

не лізьте в сховки. Уникайте дотиків до старих пеньків, копиць сіна, каміння чи повалених дерев — це типові укриття для змій.

найкращий захист – уважність і спокій.

Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) – рідкісний вид змії, що мешкає переважно в лісостепових та степових районах України, зокрема на південь від Київщини. Цей вид має темне, майже чорне забарвлення, що робить її малопомітною на фоні ґрунту та листя. Вона не агресивна і зазвичай уникає людей, але може вкусити в разі загрози.

Що робити, якщо вкусила змія інфографіка: Баришівська селищна рада

Такі змії можуть ховатись у високій траві, дровах, під камінням чи дошками — особливо на подвір’ях біля лісу або занедбаних ділянок.

Нагадаємо, у Золотоноші Черкаської області жінка побачила на власному подвір’ї змію. Як виявилося, це гадюка степова, яка зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях. Зміни клімату змушують гадюку степову розширювати ареал проживання. Тепер змії можуть з’являтися й у Центральній Україні.

До слова, у лютому в Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни.