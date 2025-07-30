Скандал на Львівщині: влада знищила сквер у центрі Городка, жителі обурені

У Городку на Львівщині знищено сквер у центрі міста: місцеві мешканці обурені такими діями

Місцеві мешканці міста Городок на Львівщині шоковані повною ліквідацією великого скверу в самому центрі міста. Було зрізано близько сотні великих здорових ялин та беріз, що викликало хвилю обурення серед громади. Активісти та історики висловлюють занепокоєння з приводу бездумного знищення зелених насаджень під час війни. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві мешканці у соцмережах підкреслюють, що століттями ринкова площа Городка, як міста європейського типу, була відкритою. Однак у післявоєнні роки XX століття, «за совєтів», було вирішено висадити там сквер. Роман Горак у своїх розвідках про Городок пише, що метою висадки було приховування від загального огляду осідку НКВС-КДБ у будівлі біля ратуші. У цій катівні здійснювалися тортури над свідомими українцями, і дерева мали приховати факт завезення та знущань.

фото: Народна думка

Мешканці Городка, не поділяють оптимізму такої перебудови в центрі міста. «Кому ця гола площа треба тепер? На тих, що є порядок навести не можуть, ратуша стоїть обдерта як і більшість будинків на площі», – обурюються місцеві.

У соцмережах припускають, що імовірною причиною радикального рішення стала колонія ворон, яка оселилася на ялинах скверу. Птахи голосно каркали та залишали послід.

«Можна ж було хоч частину ялин лишити, познімати з них гнізда, раз так заважали», – зауважують місцеві мешканці.

Як відомо, дерева вирізали для реконструкції скверу на площі 0,9 га. Проєкт здійснюється за кошти Європейського Союзу та співфінансування Городоцької міської ради за Програмою Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027. Вартість реалізації інфраструктурної частини проєкту – €586 200.

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Переможцем тендеру на реконструкцію площі стало ПП «СЛМ-ПЛАСТ» із ціновою пропозицією – 27 379 636, 76 грн.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня на шахті «Червоноградська» Львівської області обвалилася порода. Постраждав гірник. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає «Главком».

«23 липня надійшло повідомлення чергового Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону про те, що 23 липня о 01:52 год. на ВП «Шахта Червоноградська» державного підприємства Львіввугілля», в результаті обвалу породи один працівник отримав струс головного мозку», – йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали допомогу та доправили до міської лікарні у Шептицькому. Обставини події встановлюються.