На Львівщині хлопчик на санках загинув під колесами «швидкої»

Дитина каталася на санчатах на території міської лікарні

У понеділок, 6 лютого, у Дрогобичі трагічно загинув 8-річний хлопчик. Школяр потрапив під колеса авто, коли на санках з'їжджав з гірки. Нещасний випадок трапився на території міської лікарні, повідомила пресслужба поліції.

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Аварія сталася близько 15:20 на вулиці Шептицького у Дрогобичі.

За даними поліції, 8-річний хлопчик, катався на санках на території лікарні. Коли школяр з'їжджав з гірки, то виїхав на дорогу, саме тоді там проїжджав автомобіль швидкої допомоги.

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Дитина на санчатах потрапила під колеса, 65-річний водій швидкої не зміг уникнути зіткнення.

Від отриманих травм дитина померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини нещасного випадку.

До слова, у Дніпровському районі Києва на перехресті перехресті проспекту Миру перекинувся автомобіль швидкої допомоги, є постраждалий.