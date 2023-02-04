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У Києві перекинулася «швидка»: є постраждалий (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві перекинулася «швидка»: є постраждалий (відео)
У Києві перекинулася «швидка»: постраждав водій
фото: кадр відео

Наразі відомо про одного потерпілого, це – водій швидкої

У Дніпровському районі Києва на перехресті перехресті проспекту Миру перекинувся автомобіль швидкої допомоги, є постраждалий. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«У Дарницькому районі сталася ДТП із перекиданням автомобіля швидкої медичної допомоги. Наразі відомо про одного потерпілого, це – водій швидкої. Причини аварії уточнюються», – пишуть у соцмережах.

Цю інформацію підтвердили «Суспільному» в поліції Києва.

«Як зазначили правоохоронці, серед постраждалих водій авто. Його стан наразі невідомий», – передає видання.

Нагадаємо, що 28 січня на трасі Київ-Полтава сталася автотроща за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди. Раніше поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Потерпіло 20 людей, серед яких одна дитина. 

Теги: Київ аварія відео Telegram автомобіль водій

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