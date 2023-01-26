Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС

Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія

У чотирьох містах Польщі працюють центри, де громадяни України можуть обміняти посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Зазначається, що з липня 2022 року Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС.

На період дії такого статусу дозволено користуватися українським посвідченням водія. Також можна користуватися посвідченням старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без додатково завіреного перекладу. Окрім того, наші співвітчизники можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.

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«Обмін відбувається за таким алгоритмом: людина звертається до адміністратора центру ДП «Документ» і вони оформляють заявку, потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні. У разі успішного схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія. Центри працюють в чотирьох містах», – йдеться в повідомленні.

Наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП «Документ».

«Відновлення посвідчення водія при втраті, згубі чи викраденні – не надається за кордоном, тільки обмін. Відновити ж документи можна лише на території України», – додали в МВС.

Нагадаємо, з липня в Україні почали діяти нові правила отримання посвідчення водія.