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У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння
фото: Патрульна поліція Львівської області

Водій перебував під дією наркотиків, його зупинили патрульні

Львівські патрульні помітили на вулиці Демнянській міжміську маршрутку, яка відхилилася від маршруту. Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.

Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Відтак, завдяки пильності екіпажу, вдалося усунути водія від перевезення людей.

Нагадаємо, колишньній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в мережі. Вона заявила, що тепер «можна ви*обуватися на своєму мерсі». 

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити  на свою дівчину червону перепустку невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

Також відомо, що головного патрульного Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у Львові.

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Теги: ринок сміття водій поліція дружина перевезення вокзал роман подарунок

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