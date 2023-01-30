Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування

Починаючи з 24 лютого 2022 року, народні обранці та їх родини закупилися іномарками на $1,3 млн

Одинадцять депутатів Верховної Ради України в період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день змогли оновити власний автопарк, придбавши престижні автомобілі на загальну суму в $1,3 млн. Це мінімальна оцінка, бо йдеться лише про тих народних обранців, які потрапили до розслідування Bihus.Info.

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Журналісти видання пишуть про шістьох представників парламентської фракції «Слуга Народу», одного члена депутатської групи «За майбутнє» та по двоє депутатів від груп «Опозиційна платформа за життя і мир» та «Відновлення України».

Слуга Народу

Від провладної партії на купівлі автівок (самостійно чи через родичів) журналісти упіймали Ірину Аллахвердієву, Олександра Горобця, Леоніда Галушка, Маргариту Шол, Ольгу Василевська-Смаглюк, Євгенія Брагара.

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Ірина Аллахвердієва, за даними розслідувачів, власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L наприкінці вересня 2022-го року. «Ціна на такі стартує з 4,4 млн грн. При цьому в коментарі журналістам Bihus.Info Ірина Аллахвердієва заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн», – пишуть журналісти.

Депутат Олександр Горобець «засвітився» на свіжопридбаному Mercedes-Benz S560 у серпні минулого року. Сам він стверджував, що автомобіль належить його другу-рітейлеру. Анасправді власником розкішної автівки, яку оцінюють у $70 тим., виявився водій, який давно працює з Горобцем.

На батька депутата Леоніда Галушка влітку оформили Lexus NX300H, а в грудні – Volvo XC90. Ціни на такі починаються від $40 тис. та від $55 тис. відповідно. До калькуляції треба додати й Mercedes-Benz S500 (від $10 тис.), на якому сам депутат роз'їжджав по урядовому кварталу.

Цікава історія з депутаткою Маргаритою Шол. У січні 2023 року на трасі Київ-Чоп було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li. На місці пасажира сиділа дуже схожа на нардепку жінка. За кермом була людина, схожа на Василя Шола – нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобіль вартістю мінімум $97 тис. оформлено на мати Василя Шола у листопаді 2022-го року.

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Ольга Василевська-Смаглюк, яка придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee у липні 2022 року, розповіла журналістам, що для цієї покупки попередньо продала інші свої автівки. А всі відповідні зміни подала до декларації. Позашляховик обійшовся політикині у 1,8 млн грн.

Депутат Євгеній Брагар стверджує, що придбаний у травні 2022 року Lexus CT200h є відновленим «битком», який обійшовся у $3250. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з $13,8 тис.

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Інші партії та групи

Також у розслідуванні Bihus.Info йдеться про представників інших парламентських груп. Серед них