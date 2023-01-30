Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
фото ілюстративне

Починаючи з 24 лютого 2022 року, народні обранці та їх родини закупилися іномарками на $1,3 млн

Одинадцять депутатів Верховної Ради України в період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день змогли оновити власний автопарк, придбавши престижні автомобілі на загальну суму в $1,3 млн. Це мінімальна оцінка, бо йдеться лише про тих народних обранців, які потрапили до розслідування Bihus.Info.

Журналісти видання пишуть про шістьох представників парламентської фракції «Слуга Народу», одного члена депутатської групи «За майбутнє» та по двоє депутатів від груп «Опозиційна платформа за життя і мир» та «Відновлення України».

Слуга Народу

Від провладної партії на купівлі автівок (самостійно чи через родичів) журналісти упіймали Ірину Аллахвердієву, Олександра Горобця, Леоніда Галушка, Маргариту Шол, Ольгу Василевська-Смаглюк, Євгенія Брагара.

Ірина Аллахвердієва, за даними розслідувачів,  власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L наприкінці вересня 2022-го року. «Ціна на такі стартує з 4,4 млн грн. При цьому в коментарі журналістам Bihus.Info Ірина Аллахвердієва заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн», – пишуть журналісти.

Депутат Олександр Горобець «засвітився» на свіжопридбаному Mercedes-Benz S560 у серпні минулого року. Сам він стверджував, що автомобіль належить його другу-рітейлеру. Анасправді власником розкішної автівки, яку оцінюють у $70 тим., виявився водій, який давно працює з Горобцем.

На батька депутата Леоніда Галушка влітку оформили Lexus NX300H, а в грудні – Volvo XC90. Ціни на такі починаються від $40 тис. та від $55 тис. відповідно. До калькуляції треба додати й Mercedes-Benz S500  (від $10 тис.), на якому сам депутат роз'їжджав по урядовому кварталу. 

Цікава історія з депутаткою Маргаритою Шол. У січні 2023 року на трасі Київ-Чоп було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li. На місці пасажира сиділа дуже схожа на нардепку жінка. За кермом була людина, схожа на Василя Шола – нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобіль вартістю мінімум $97 тис. оформлено на мати Василя Шола у листопаді 2022-го року.

Ольга Василевська-Смаглюк, яка придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee у липні 2022 року, розповіла журналістам, що для цієї покупки попередньо продала інші свої автівки. А всі відповідні зміни подала до декларації. Позашляховик обійшовся політикині у 1,8 млн грн.

Депутат Євгеній Брагар стверджує, що придбаний у травні 2022 року Lexus CT200h є відновленим «битком», який обійшовся у $3250. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з $13,8 тис.

4 фото
На весь екран

Інші партії та групи

Також у розслідуванні Bihus.Info йдеться про представників інших парламентських груп. Серед них

  • Євгеній Шевченко (обраний від «Слуги Народу», нині – група «Відновлення України»): у травні на його сина оформили Mercedes-Benz G63 AMG; ціни на який стартують від $216 тис.
  • Артем Дмитрук (обраний від «Слуги Народу», нині – група «Відновлення України»): вийшов у соцмережі з салону Land Rover Range Rover четвертого покоління; ціни на вторинному ринку складають від $35 тис.
  • Анатолій Урбанський (група «За майбутнє» ): у січні на його дружину було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG, який коштує від $216 тис. 
  • Володимир Кальцев (група «Опозиційна платформа за життя і мир» ): у вересні придбав Jeep Grand Cherokee, мінімальна ціна якого складає $16,8 тис.
  • Суто Мамоян (група «Опозиційна платформа за життя і мир» ): у липні 2022 року на його дядька оформили Lexus LX500d, орієнтовною вартістю від $123 тис.; а у вересні – ще й дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше $180 тис.
Теги: автомобіль депутат партія Слуга народу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС обговорюють нові санкції проти Росії
Якими будуть нові санкції проти Росії. Євродепутат розкрив деталі
17 сiчня, 14:45
Багато українських політиків намагаються пролізти до влади через банальний підкуп виборців
Як достукатися до депутата під час війни (дослідження) Влада і народ
25 сiчня, 08:00
Топ-чиновники і політики обох статей тепер зможуть їздити за кордон тільки у відрядження
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон Війна і право
25 сiчня, 18:00
Поворознюк написав казку про Гордона
Поворознюк заявив, що його виключено з «Миротворця» і розповів казку про Гордона
7 сiчня, 22:34
Довжина колони, яка утворилася з авто сягала 600 метрів
Масштабна ДТП у Польщі: зіштовхнулись 40 автомобілів (фото)
16 сiчня, 16:30
У дитини розірвалося серце від переляку
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
13 сiчня, 18:59
16 січня – Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів»
Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт
16 сiчня, 08:54
Нардеп Тищенко зібрався до Таїланду
Батальйон Пхукет. Соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка
26 сiчня, 17:04
Коли Тищенко виїхав з України? Озвучено ймовірну дату
Коли Тищенко виїхав з України? Озвучено ймовірну дату
27 сiчня, 07:54

Суспільство

Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів
Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція
Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція
Блогер Іванов пояснив, чому в Україні досі працює російський бізнес
Блогер Іванов пояснив, чому в Україні досі працює російський бізнес
Воїни показали, як штурмують позиції загарбників (відео)
Воїни показали, як штурмують позиції загарбників (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
17K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7741
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7690
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
6287
Воллес розповів, які були останні слова Герасимова перед вторгненням в Україну

Новини

Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Сьогодні, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Сьогодні, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Сьогодні, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Сьогодні, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Сьогодні, 19:39
Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні
Сьогодні, 17:42

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту