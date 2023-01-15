Зеленський розповів про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару росіян

Уже відомо про 25 загиблих внаслідок атаки, з них одна дитина

Глава держави висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських військових по Дніпру вже відомо про 25 загиблих людей. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

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«Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них шестеро дітей. Загинули 25 людей, з них одна дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

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За словами президента, вже встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим. «Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя», – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру. Також повыдомлялося, що у Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.