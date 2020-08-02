На Львівщині від коронавірусу помер відомий лікар



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Керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги, знаний організатор медичного та громадського життя у районі Василь Савенко Фото з Facebook заступника міністра охорони здоров’я Ірини Микичак

У серпні Василю Савенку мало виповнитись 60 років

Вчора, 1 серпня, коронавірус забрав життя керівника Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги, знаного організатора медичного та громадського життя у районі Василя Савенка. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

«Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину… Мені Василь запам’ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району. Достойний чоловік і справжній лікар», – написала Ірина Микичак.

Свої співчуття також висловив народний депутат Олег Синютка, який відзначив, що Василь Савенко також був людиною з активною громадською позицією та очолював місцеву організацію партії «Європейська Солідарність»:

«Один день забрав життя двох патріотів, захисників, добре знайомих мені людей. Безстрашного воїна, Андрія Гергерта. Відомого як комбат «Червень» та відомого медика, Василя Савенка, керівника Старосамбірської районної організації партії «Європейська Солідарність».

Станом на ранок 2 серпня на Львівщині зафіксовано 112 нових випадків коронавірусу, п’ять смертей та 18 одужань. Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 9783 випадки коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

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Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).