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    У світі

    Фахівці назвали головну помилку при коронавірусі

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    Кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб - Фахівці назвали головну помилку при коронавірусі
    Кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб

    «Важко переконати громадян дотримуватися маскового режиму на вулиці» – лікар

    Головний кардіолог МОЗ Росії Сергій Бойцов назвав головну помилку людей, яка призводять до поширення коронавірусу. Про це він розповів «Комсомольській правді».

    За словами Бойцова, одним з основних факторів, що впливають на поширення інфекції, є відмова від носіння масок під час часткового зняття обмежень.

    «Запам’ятайте: коли обидва учасники інфекційного процесу – і той, хто заражений, але ще не знає про це, і той, хто не заражений, носять маски, то саме так ми зупиняємо поширення інфекції. У нас в країні (Росії) зараз захворюваність на Covid-19 в цілому хоч і знижується, але повільно. Багато в чому тому, що люди нехтують засобами захисту», – заявив він.

    Також Бойцов визнав, що важко переконати громадян дотримуватися маскового режиму на вулиці, проте закликав обов’язково носити засоби захисту в громадських місцях і транспорті. Крім того, фахівець вказав на небезпеку самолікування в період пандемії.

    Нагадаємо, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб. Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Серед 18 мільйонів випадків 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися.

    Найбільше нових хворих – у США – 58,4 тисячі. В Індії зареєстрували 54,8 тисячі нових випадків, у Бразилії – 42,5 тисячі, у Колумбії і Південній Африці – понад 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисячі, у Росії – 5,4 тисячі.

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