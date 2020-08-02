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    Здоров'я

    В Україні за добу на коронавірусну хворобу захворіло 74 дитини, – Степанов

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    <p>&laquo;Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 людей. З них 5072 дитини&raquo; &ndash; Степанов</p> - В Україні за добу на коронавірусну хворобу захворіло 74 дитини, – Степанов

    «Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 людей. З них 5072 дитини» – Степанов

    «Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 8 755 медичних працівників», – міністр охорони здоров’я

    За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 1112 осіб, з них 74 дитини та 62 медичних працівника. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу на Covid-19 захворіло 1112 осіб. З них 74 дитини, а також 62 медичних працівника. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків», – сказав Максим Степанов.

    Він зазначив, що при цьому за добу одужало 235 пацієнтів.

    «Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 людей. З них 5072 дитини, а також 8755 медичних працівників», – додав Максим Степанов.

    За його словами, загалом одужало 39 543 людини, а летальних випадків 1725.

    «За попередню добу загалом було здійснено 16 тис. 737 тестувань. Із них 12 тис. 403 досліджень методом ПЛР, а також 4 тис. 334 дослідження методом ІФА», – зазначив Максим Степанов.

    Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

    Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

    Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

    У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

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