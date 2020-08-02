У МОЗ пояснили, чи можуть області не приймати умови карантину



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Місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно

Місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чи можуть області не приймати правила карантину. Зокрема, мова йде про рішення місцевої влади, які йдуть у розріз з приписами МОЗ. Про це він сказав під час брифінгу, який транслювала пресслужба МОЗ.

За його словами, місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно.

«Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони (місцева влада, – ред.) можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом’якшувати карантин», – зазначив Степанов.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

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Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

До слова, влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Раніше у Тернополі відмовилися посилювати карантин.