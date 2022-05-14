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    Культура

    У колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука

    У колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука
    фото: glavcom.ua

    Наразі споруда законсервована і відключена від інженерних мереж

    Колишню будівлю посольства США, що на вулиці Володимира Винниченка у Києві, передадуть Міністерству культури та інформаційної політики України для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука. Про це йдеться в указі Президента України.

    Мінкульт, відповідно до указу, має облаштувати центр сучасного мистецтва Івана Марчука і зробити все, щоб він працював і розвивався. Водночас додаткових грошей, які мали передбачити в держбюджеті на реконструкцію будівлі, не буде.

    Наразі споруда законсервована і відключена від інженерних мереж.

    У січні 2022 року Іван Марчук опублікував у Facebook проєкт дизайн-концепції свого музейно-культурного центру. Судячи з них, будівлю планувати розширити й надбудувати поверх.

    Нагадаємо, 12 травня художник Іван Марчук відзначає 86-річчя. Як повідомлялося, Народний художник України вважає, що його роботи зберігалися у музеї в рідному селі на Тернопільщині у незадовільному стані, тому він їх забрав назад.

    Теги: росія окупанти війна мистецтво Україна будинок окупація #stoprussia
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    У колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука