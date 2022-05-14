У колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука

Наразі споруда законсервована і відключена від інженерних мереж

Колишню будівлю посольства США, що на вулиці Володимира Винниченка у Києві, передадуть Міністерству культури та інформаційної політики України для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука. Про це йдеться в указі Президента України.

Мінкульт, відповідно до указу, має облаштувати центр сучасного мистецтва Івана Марчука і зробити все, щоб він працював і розвивався. Водночас додаткових грошей, які мали передбачити в держбюджеті на реконструкцію будівлі, не буде.

Наразі споруда законсервована і відключена від інженерних мереж.

У січні 2022 року Іван Марчук опублікував у Facebook проєкт дизайн-концепції свого музейно-культурного центру. Судячи з них, будівлю планувати розширити й надбудувати поверх.

Нагадаємо, 12 травня художник Іван Марчук відзначає 86-річчя. Як повідомлялося, Народний художник України вважає, що його роботи зберігалися у музеї в рідному селі на Тернопільщині у незадовільному стані, тому він їх забрав назад.