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    У Запоріжжі правоохоронці викрили «підпільний» цех з виготовлення сумішей для кальянів

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    Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції - У Запоріжжі правоохоронці викрили «підпільний» цех з виготовлення сумішей для кальянів
    Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції
    Фото: ДФС

    Продукцію продавали через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя

    У Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Про це йдеться на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook.

    Зазначається, що співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками Бердянського прикордонного загону викрили «підпільний» цех з незаконного  виготовлення сумішей для кальянів.

    Правоохоронці встановили, що для виготовлення сумішей зловмисники використовували ароматизатори з фруктовими смаками та тютюнову сировину невідомого походження.

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    «Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції», ‒ йдеться у повідомленні.

    Під час оглядів в місцях виробництва, зберігання та збуту тютюнової продукції правоохоронці виявили різноманітні тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку України загальною вагою понад 2 500 кг.

    Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.

    Слідство триває.

    Теги: Запоріжжя ДФС тютюнові вироби розслідування Facebook поліція
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