У Запоріжжі правоохоронці викрили «підпільний» цех з виготовлення сумішей для кальянів
Продукцію продавали через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя
У Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Про це йдеться на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook.
Зазначається, що співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками Бердянського прикордонного загону викрили «підпільний» цех з незаконного виготовлення сумішей для кальянів.
Правоохоронці встановили, що для виготовлення сумішей зловмисники використовували ароматизатори з фруктовими смаками та тютюнову сировину невідомого походження.
«Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції», ‒ йдеться у повідомленні.
Під час оглядів в місцях виробництва, зберігання та збуту тютюнової продукції правоохоронці виявили різноманітні тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку України загальною вагою понад 2 500 кг.
Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.
Слідство триває.