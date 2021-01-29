У Запоріжжі правоохоронці викрили «підпільний» цех з виготовлення сумішей для кальянів

Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції

Продукцію продавали через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя

У Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Про це йдеться на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook.

Зазначається, що співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками Бердянського прикордонного загону викрили «підпільний» цех з незаконного виготовлення сумішей для кальянів.

Правоохоронці встановили, що для виготовлення сумішей зловмисники використовували ароматизатори з фруктовими смаками та тютюнову сировину невідомого походження.

«Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торговельні кіоски на території м. Запоріжжя. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції», ‒ йдеться у повідомленні.

Під час оглядів в місцях виробництва, зберігання та збуту тютюнової продукції правоохоронці виявили різноманітні тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку України загальною вагою понад 2 500 кг.

Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.

Слідство триває.