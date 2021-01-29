У Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області

Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора

Слідчими розпочато досудове розслідування

28 січня оперативники Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП затримали 43-річного місцевого жителя, який з дачних будинків у селі Некрасове викрадав побутову техніку та інші цінні речі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницької області.

За словами т.в.о. керівника підрозділу поліції Олександра Остачинського, у ході проведення розшукових заходів поліцейські затримали причетного до правопорушень зловмисника.

«Чоловік неодноразово раніше судимий за майнові злочини. Користуючись відсутністю господарів, зловмисник проникав до помешкань, звідки викрадав побутову техніку, посуд, домашні інструменти та інші цінні речі. Затримали зловмисника у с. Некрасове під час перевезення викраденого», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліцією встановлено причетність останнього до ряду крадіжок майна мешканців обласного центру та Вінницького району.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). За таке правопорушення передбачене покарання – до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під Одесою спіймали двох серійних квартирних злодіїв.