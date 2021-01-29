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    У Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області

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    Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора - У Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області
    Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора
    Фото з відкритих джерел

    Слідчими розпочато досудове розслідування

    28 січня оперативники Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП затримали 43-річного місцевого жителя, який з дачних будинків у селі Некрасове викрадав побутову техніку та інші цінні речі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницької області.

    За словами т.в.о. керівника підрозділу поліції Олександра Остачинського, у ході проведення розшукових заходів поліцейські затримали причетного до правопорушень зловмисника.

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    У Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області
    У Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області

    «Чоловік неодноразово раніше судимий за майнові злочини. Користуючись відсутністю господарів, зловмисник проникав до помешкань, звідки викрадав побутову техніку, посуд, домашні інструменти та інші цінні речі. Затримали зловмисника у с. Некрасове під час перевезення викраденого», – йдеться у повідомленні.

    Наразі поліцією встановлено причетність останнього до ряду крадіжок майна мешканців обласного центру та Вінницького району.

    Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

    За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). За таке правопорушення передбачене покарання – до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що під Одесою спіймали двох серійних квартирних злодіїв.

    Теги: Вінниця житло розслідування Вінниччина чоловік перевезення
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