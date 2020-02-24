Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» з'явився «кривавий» сніг



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За словами українських полярників, масштаби фарбування снігу можуть говорити про те, що клімат змінюється швидкими темпами

Сніг став червоного кольору через мікроскопічні снігові водорості, - вчені

Біля української наукової антарктичної станції «Академік Вернадський» сніг набув кривавого відтінку.

Як розповіла спікер Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська, полярники, коли побачили це незвичайне явище, почали досліджувати його причини та наскільки воно небезпечне для здоров'я полярників, пише Сегодня.

За даними НАНЦ, сніг став червоного кольору через мікроскопічні снігові водорості.

«Таке явище в Антарктиді за останні роки відбувається не вперше, але в таких масштабах вперше. Згідно з підсумками, загрози життю і здоров'ю полярників немає», - поінформувала Марушевська.

Науковці за допомогою мікроскопа визначили, що це хламідомонади Chlamydomonas nivalis. «Водорості розмножуються спорами, що не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї зими. Коли погодні умови сприяють (зараз в Антарктиді літо), вони починають проростати», - повідомили в НАНЦ.

За словами українських полярників, масштаби фарбування снігу можуть говорити ще і про те, що клімат змінюється швидкими темпами. «Цвітіння» снігу може припинитися з похолоданням. Подібне явище можна спостерігати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, і в Альпах, і в інших високогірних екосистемах.

Інформація полярників вже стала однією з обговорюваних тем в соціальних мережах.

Нагадаємо, на початку лютого цього року в Антарктиді температура побила історичний рекорд: в одну з ночей вона піднялася до +18,3 градусів тепла.

Як повідомлялося, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

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