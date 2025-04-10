Глобальне потепління спричинить 40% шкоду світовій економіці: дослідження

Нове дослідження засвідчує, що очікувані втрати для світового ВВП значно вищі, ніж вважалося раніше

Нове дослідження показує, як підвищення температури на 3 градуси Цельсія зробить світ значно біднішим

Економічні наслідки зміни клімату можуть бути набагато вищими, ніж передбачалося раніше. Це показало нове дослідження, проведене групою австралійських дослідників. Зокрема йдеться про те, що збільшення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм до кінця століття може призвести до 40% зниження світового ВВП на душу населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IOPscience.

Глобальне потепління впливає на економіку безліччю методів, і більш очевидні наслідки пов'язані з екстремальними погодними умовами. Наприклад, посухи можуть спричинити неврожаї, а шторми та повені – руйнування та збої у поставках. Дослідження вказують на те, що аномальна спека, яка посилюється зміною клімату, також сприяє зростанню цін на продовольство.

Дослідження «Перегляд макроекономічної шкоди сильного потепління» було опубліковане в журналі Environment Research Letters. У ньому йдеться, що висока температура знижує продуктивність працівників, негативно позначається на здоров'ї та сприяє поширенню захворювань, призводячи до масової міграції та конфліктів. Незважаючи на це, багато попередніх досліджень прогнозували, що навіть при збільшенні температури на 4°C негативний вплив на світову економіку до кінця століття буде незначним – лише від 7 до 23%.

Дослідники сказали, що ключовою відмінністю їхнього дослідження є те, що воно враховує взаємозв’язок глобальної економіки. А погодні явища, викликані зміною клімату, руйнують економіку не лише країни, де це сталося, але й інших країн.

Проте такі прогнози часто ґрунтуються на минулому досвіді з катаклізмами, які зазвичай мали локальний чи регіональний характер та компенсувалися сприятливішими умовами в інших регіонах.

Наприклад, в минулому в Південній Америці могли спостерігатися посухи, але в інших частинах світу випадали сильні опади. Це дозволяло Південній Америці розраховувати на імпорт сільськогосподарської продукції з інших країн, що допомагало заповнити внутрішні запаси та запобігало зростанню цін на продовольство.

Однак у майбутньому зміна клімату збільшить ймовірність одночасного виникнення атмосферних катастроф у різних країнах, а також підвищить їхню частоту. Це значно порушить функціонування систем, що займаються виробництвом та доставкою товарів, поставивши під загрозу міжнародну торгівлю та обмеживши можливості країн надавати взаємодопомогу один одному. Міжнародна торгівля є найважливішим фактором глобального економічного виробництва, і саме тому дослідники розглянули, як погодні умови інших країн можуть вплинути на майбутнє економічне зростання.

Одне стало зрозумілим одразу: теплий рік на всій планеті призводить до зниження світового зростання. Відкориговано три провідні моделі, щоб врахувати вплив глобальної погоди на національні економіки, а потім усереднені їх результати. Аналіз зосередився на світовому ВВП душу населення – іншими словами, на світовому економічному продукті, поділеному чисельність населення.

Виявлено, що якщо до кінця століття температура на Землі підвищиться більш ніж на 3° C, то передбачуваний збиток для світової економіки зросте в середньому з 11% (за попередніми припущеннями моделювання) до 40% (за новими припущеннями моделювання). Такий рівень шкоди може призвести до руйнування джерел коштів для існування у значній частині світу.

Раніше існуючі моделі стверджували, що економіка холодних регіонів світу, зокрема Північна Європа отримає вигоду від підвищення глобальної температури. Однак нові дослідження показали, що вплив на світову економіку виявиться настільки значним, що постраждають усі країни.

Відповідно до нового дослідження, оптимальний рівень глобального потепління, при якому короткострокові витрати відповідають довгостроковим вигодам, становить 1,7 °C. Ця цифра відповідає найбільш амбітній меті Паризької угоди.

Умови поточного рівня викидів ставить під загрозу не лише сьогодення, а й майбутнє наступних поколінь. Чим швидше стане усвідомлення серйозності майбутніх катастроф, пов'язаних зі зміною клімату, тим швидше стануть можливими необхідні дії для зміни курсу та запобігання потенційно руйнівним наслідкам.

Раніше Американське космічне агентство NASA заявило, що глобальний рівень моря в 2024 році піднявся більше, ніж очікувалося, через теплове розширення морської води і танення крижаних покривів і льодовиків.