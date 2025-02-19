Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок

У четвер різко потеплішає до +15 градусів, а у п'ятницю у Німеччині може бути навіть до +18 градусів

Цього тижня у низці країн Європи різко потеплішає. Зокрема збільшення температури чекає на Німеччину і Чехію, кажуть метеорологи. Про це пише «Главком» із писиланням на 420on.cz.

Морози збережуться і в середу, коли стовпчик термометра опуститься до -15 градусів за Цельсієм. У четвер різко потеплішає до +15 градусів, а у п'ятницю на заході Німеччини може бути навіть до +18 градусів. Вихідні принесуть двозначні показники по всій Німеччині з максимумами +19 градусів або трохи нижче +20 градусів на південному заході.

«Підвищення температури більш ніж на 30 градусів за кілька днів є екстремальним і створює навантаження на організм», – каже метеоролог Домінік Юнг із сайту wetter.net.

У Чехії весняної температури доведеться чекати на вихідні. У четвер метеорологи очікують на температуру близько +5 градусів за Цельсієм. «У четвер настане потепління, але воно не буде таким різким, як у сусідній Німеччині», – сказала метеоролог Дагмар Гонсова.

Очікується, що весняні температури з'являться у вихідні - 12 градусів у неділю, а потім наступного тижня, коли у вівторок ртуть на термометрі має піднятися до 15 градусів за Цельсієм. «В останні роки кінець зими переходить із крайнощів у крайність», – підсумувала Гонсова.

Крім різкого підвищення температури, метеорологи попереджають про погіршення дисперсійних умов: граничні рівні забруднюючого пилу будуть підвищені. У Польщі ці показники вже зросли до загрозливих 200 мікрограмів на кубічний метр – у чотири рази вищі за європейську межу.

Як зазначає видання, у Чехії несприятливі умови спостерігаються у Моравсько-Сілезькому краї. У вівторок вранці більшість вимірювальних станцій у цьому регіоні перевищили гранично допустимий рівень летючого пилу, що становить 50 мікрограмів на кубічний метр.

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До слова, суворі погодні умови продовжують панувати в Карпатах. Так, прикордонники зафіксували до -30° морозу вночі. Про це йдеться у дописі Чернівецького прикордонного загону.