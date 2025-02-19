Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок
У Європі цього тижня погода теплішатиме
фото із відкритих джерел

У четвер різко потеплішає до +15 градусів, а у п'ятницю у Німеччині може бути навіть до +18 градусів

Цього тижня у низці країн Європи різко потеплішає. Зокрема збільшення температури чекає на Німеччину і Чехію, кажуть метеорологи. Про це пише «Главком» із писиланням на 420on.cz.

Морози збережуться і в середу, коли стовпчик термометра опуститься до -15 градусів за Цельсієм. У четвер різко потеплішає до +15 градусів, а у п'ятницю на заході Німеччини може бути навіть до +18 градусів. Вихідні принесуть двозначні показники по всій Німеччині з максимумами +19 градусів або трохи нижче +20 градусів на південному заході.

«Підвищення температури більш ніж на 30 градусів за кілька днів є екстремальним і створює навантаження на організм», – каже метеоролог Домінік Юнг із сайту wetter.net.

У Чехії весняної температури доведеться чекати на вихідні. У четвер метеорологи очікують на температуру близько +5 градусів за Цельсієм. «У четвер настане потепління, але воно не буде таким різким, як у сусідній Німеччині», – сказала метеоролог Дагмар Гонсова.

Очікується, що весняні температури з'являться у вихідні - 12 градусів у неділю, а потім наступного тижня, коли у вівторок ртуть на термометрі має піднятися до 15 градусів за Цельсієм. «В останні роки кінець зими переходить із крайнощів у крайність», – підсумувала Гонсова.

Крім різкого підвищення температури, метеорологи попереджають про погіршення дисперсійних умов: граничні рівні забруднюючого пилу будуть підвищені. У Польщі ці показники вже зросли до загрозливих 200 мікрограмів на кубічний метр – у чотири рази вищі за європейську межу.

Як зазначає видання, у Чехії несприятливі умови спостерігаються у Моравсько-Сілезькому краї. У вівторок вранці більшість вимірювальних станцій у цьому регіоні перевищили гранично допустимий рівень летючого пилу, що становить 50 мікрограмів на кубічний метр.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, в Україні синоптики спрогнозували невеликий сніг у деяких містах. 

До слова, суворі погодні умови продовжують панувати в Карпатах. Так, прикордонники зафіксували до -30° морозу вночі. Про це йдеться у дописі Чернівецького прикордонного загону.

Читайте також:

Теги: вихідні Німеччина клімат Чехія повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28 січня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов прибуде до Чехії, де обговорить створення центрів для повернення українських біженців
У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців
25 сiчня, 15:10
Номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі
«Динамо» – «РФШ»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи
30 сiчня, 22:00
На суді чоловік заперечував свою провину у вбивстві дитини
У Німеччині засуджено вбивцю 9-річної українки
31 сiчня, 17:55
Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
31 сiчня, 09:23
Збірна України з футзалу
Збірна України з футзалу розгромила Німеччину у відборі до Євро-2026
4 лютого, 23:36
Прикордонники затримали іноземця, який хотів незаконно перетнути кордон
Іноземець на кордоні з Польщею вирішив порибалити, але «клюнули» українські прикордонники
8 лютого, 01:32
Прикордонники затримали двох чоловіків, які три доби блукали в горах
Три дні блукали, але до Румунії так і не дійшли: прикордонники затримали ухилянтів
9 лютого, 02:34
Німеччина передає Україні керовані ракети Iris-T
Німеччина передає Україні керовані ракети Iris-T
13 лютого, 01:22
Ремонтні роботи триватимуть до середини січня наступного року
Прикордонники попередили про ускладнення руху на одному з пунктів пропуску
Вчора, 15:15

Соціум

Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок
Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок
Чехи вважають українців кращими сусідами, ніж росіян: результати опитування
Чехи вважають українців кращими сусідами, ніж росіян: результати опитування
У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака
У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака
Північнокорейські полонені думали, що воюють на Курщині проти військ Південної Кореї
Північнокорейські полонені думали, що воюють на Курщині проти військ Південної Кореї
У Китаї з'явився алмаз, у кілька разів міцніший за природний
У Китаї з'явився алмаз, у кілька разів міцніший за природний
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
38K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
31K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
24K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
15K
Прогноз магнітних бур на 19-21 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua