На Волині чоловік упіймав коропа розміром з доброго підсвинка (фото)

Фото зі сторінки Сергія Герцика у Facebook

Волинянин у Кричевичах упіймав коропа розміром з доброго підсвинка

Рибина заважила майже 22 кг

Волинянин Сергій Герцик упіймав коропа вагою майже 22 кг. Чоловік поширив у Facebook фото вражаючого трофею, здобутого під час риболовлі, пишуть місцеві ЗМІ.

«Кричевичі (село у Ковельському районі Волинської області), 21,750 кг», – підписав світлину автор.

Світлина збирає вподобайки просто шаленими темпами.

Зазначимо, що короп звичайний (Cyprinus carpio) – поширена прісноводна промислова риба родини коропових, вдало натуралізована у водоймах Європи. Одомашнена форма цієї риби є одною з найпоширеніших промислових риб в рибних господарствах. Довжина тіла коропа – до 1 м, жива маса може сягати понад 20 кг. Найбільші особини сягають понад 45 кг.

Як повідомлялося раніше, 2 березня, рибоохоронний патруль вилучив у закладах торгівлі Ірпеня та Деснянського району Києва понад центнер риби без документів.

Державне агентство рибного господарства представило проєкт нових правил любительського і спортивного рибальства. Правила не переглядали від 1999 року, а нові вимоги відповідають нормам Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Нові правила, запропоновані відомством, передбачають:

збільшення норми вилову риби з 3 до 5 кг на одного рибалку на добу;

збільшення норми вилову особливо цінних видів водних біоресурсів до 3 штук;

зменшення кількості заборонених місць для спортивного та аматорського рибальства;

уточнення умов здійснення підводного полювання і спортивних змагань;

збільшення мінімально дозволеного розміру водних біоресурсів для вилову;

збільшення кількості дозволених гачків, способів вилову.

У Держрибагентстві заявили, що до них вже надійшло понад 300 пропозицій щодо нових правил, і найближчим часом вони представлять новий проєкт.

Тим часом останні п'ять років кількість виявлених порушень у сфері рибоохоронної діяльності збільшується. У 2016 році зафіксували 29 тис. 827 порушень, які призвели до 34,1 млн грн збитків. У 2017-му кількість порушень збільшилася до 34 тис. 660, а збитки склали 90,6 млн грн.

У 2018 року кількість порушень зросла до 42 тис. 823, але сума збитків зменшилася – 27,9 млн грн. Протягом 2019 року Держрибагентство виявило 46 тис. 805 порушень, які призвели до 44,5 млн грн збитків.

За минулий рік кількість порушень склало 46 тис. 471, сума збитків – 108 млн грн.

Як повідомлялося, на Канівському водосховищі поблизу села Великий Букрин Обухівського району правоохоронці задокументували факт незаконного вилову водних біоресурсів. За допомогою мисинових сіток правопорушник виловив понад 200 кг риби. Сума завданих збитків становить 86 тис. грн.