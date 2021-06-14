На Київщині 19-річний юнак замовив убивство свого батька (фото)

Вбивця пошматував ножем чоловіка

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох молодиків, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, в березні 2021 року до одного з приватних домоволодінь с. Гнідин Бориспільського району увірвався невідомий, який напав на господаря оселі та почав шматувати його ножем. Від отриманих численних травм чоловік помер на місці скоєння злочину. Експерти нарахували на тілі загиблого 26 ножових поранень.

У цей час у домі перебували дружина та донька потерпілого, яким вдалось сховатись та викликати правоохоронців.

Зловмисник з місця скоєння злочину зник, однак, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів вдалося встановити причетних до скоєння злочину, ними виявились син потерпілого та його приятель, які попередньо спланували скоєння вбивства.

19-річний юнак замовив своєму товаришу за винагороду у розмірі $25 тис. вчинити умисне вбивство його батька з метою заволодіти майном як спадщини, на що останній погодився та реалізував задумане.

Після скоєного працівниками поліції зловмисників затримано, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

На даний час прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уночі 8 червня 2021 року в селі Грубське Коростишівської громади Житомирської області хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, а його дружина померла в реанімації. Їхня малолітня дочка, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, не постраждала.

У вчиненні розстрілу подружжя обґрунтовано підозрюється 59-річний житель села Вишневе. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві.