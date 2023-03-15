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На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта
Примусова паспортизація триває на усіх тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

На окупованій частині Запорізької області окупанти вимагають російські паспорти для надання медичної допомоги у лікарнях

На окупованій частині Запорізької області окупанти вимагають російські паспорти для надання медичної допомоги у лікарнях. Про таке повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни вдаються до нових методів тиску на мешканців тимчасово окупованих територій, щоб змусити їх отримувати російські паспорти. За інформацією ЦНС, у медзакладах на окупованій території вимагають надавати російські паспорти або заяву на його отримання. У лікарні Токмака облаштували пункт для подання заяви на отримання паспорта РФ.

«Центр національного спротиву закликає не брати російський паспорт. За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний «документ» окупантів на руках. Проте, постійно пропускаючи чергу на видачу, ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського сміття», – йдеться у повідомленні. 

Раніше зазначалося, що з березня на тимчасово окупованих територіях починають діяти правила виплат пенсій і соціальних виплат РФ. Тобто відтепер відповідні виплати можливі лише в разі наявності російського паспорта. Зазначається, що водночас із цим паспортизація на захоплених територіях триває повільно, й велика кількість населення ігнорує отримання паспорта держави-терориста.

Нагадаємо, Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

 

Теги: окупанти росія паспорт сміття населення правила

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