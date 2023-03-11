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На Запоріжжі гауляйтери придумали, як поповнити лави гарматного м’яса

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Запоріжжі гауляйтери придумали, як поповнити лави гарматного м’яса
Окупанти на Запоріжжі створюють «народне ополчення»
фото ілюстративне

Окупанти готуються до примусової мобілізації

Окупаційна адміністрація захопленої території Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевого населення. Гауляйтер Євген Балицький вже втретє намагається змусити жителів в окупації воювати за Росію. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що рік тому Балицький створив так звані казацькі дружини нібито для охорони громадського порядку. Пів року тому зібрав «тік-ток батальйон імені Судоплатова» – найманців для пропаганди «другої армії світу» в росЗМІ.

«Тепер наказав створити «народне ополчення» знову нібито для охорони порядку. Гауляйтер намагається задобрити кремлівське начальство, яке невдоволене постійними втратами на фронті. А щоб не вигадувати велосипед, діє за старими схемами «донецького сценарію». Після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році рашисти створили так звану народну міліцію, яка згодом трансформували у армійські корпуси ДНР/ЛНР.  До лав гарматного м’яса у першу чергу примусово мобілізовували всіх офіційно працевлаштованих чоловіків», – розповів Федоров.

Тож, за його словами, чоловіки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – під загрозою чергового терору.

Як повідомлялося, у міноборони РФ запевнили, що відновлення призову резервістів у рамках часткової мобілізації у Росії не планується.

Теги: колабораціонізм війна росія окупанти Запорізька область

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