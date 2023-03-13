Окупанти почали вивозити із Запорізької АЕС обладнання

Російські окупанти захопили ЗАЕС у березні 2022 року

Рашисти грабують навчально-тренувальний центр Запорізької атомної електростанції

Російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Тепер об’єктом пограбування стала Запорізька атомна станція. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня в результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.

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Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.