НАБУ встановило нові деталі у справі про розкрадання коштів «Київзеленбуду»

У справі про розкрадання коштів «Київзеленбуду» кількість підозрюваних зросла до 10 осіб

Антикорупційне бюро з’ясувало, що частину коштів учасники корупційної схеми перерахували на рахунки іноземних компаній

Кількість підозрюваних у справі про розкрадання коштів «Київзеленбуду» зросла до 10 осіб. Розмір завданих збитків сягнув 115,19 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили нові епізоди розкрадання коштів комунального об’єднання «Київзеленбуд», у зв’язку з чим 10 грудня 2021 року трьом особам, cеред яких колишній в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради, повідомлено про підозру, ще сімом оновлено підозри в контексті нових доказів», –йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість осіб, підозрюваних у вчиненні корупційного злочину, зросла до 10, а загальна сума завданої шкоди комунальному об’єднанню - до 115,19 млн грн.

Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину): в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради, колишній позаштатний радник генерального директора КО «Київзеленбуд», генеральний директор КО «Київзеленбуд» (2016-2018 рр.), генеральний директор КО «Київзеленбуд» (2018-2019 рр.), заступник генерального директора з комерційних питань КО «Київзеленбуд», начальник одного з відділів КО «Київзеленбуд», працівник одного із відділів КО «Київзеленбуд», довірена особа позаштатного радника гендиректора «Київзеленбуду», директор ТОВ, приватний підприємець.

За даними слідства, у 2016-2018 роках «Київзеленбуд» оголосив і провів тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці.

«Колишній позаштатний радник генерального директора «Київзеленбуду», якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою з іншими посадовцями об'єднання та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах трьох наперед визначених компаній, які поставили техніку КО «Київзеленбуд» за завищеними цінами», – зазначили в НАБУ.

НАБУ і САП з’ясували, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти – на підконтрольну їм компанію, зареєстровану в Італії.

На підставі здобутих доказів, з метою відшкодування в подальшому збитків, завданих громаді Києва, детективи НАБУ добилися накладення арешту на корпоративні права італійської компанії та об'єкти нерухомості, які, як вважає слідство, могли збудувати за рахунок коштів, виведених із «Київзеленбуду». Йдеться про проєкт із будівництва житла у Вероні (Італія).

«У серпні 2020 року слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру у розкраданні 77,9 млн грн за наведеною схемою семи особам. Подальша робота детективів НАБУ та прокурорів САП дозволила отримати нові докази про факти корупційної діяльності та розширити коло осіб, ймовірно до неї причетної», – наголосили в НАБУ.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм».

Нагадаємо, у 2019 році Фонд державного майна України в межах так званої малої приватизації продав державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів» (Укртелефільм).

Також стало відомо, що ексглава СБУ Валентин Наливайченко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака на державній резиденції «Синьогора» із залученням державних вертольотів.