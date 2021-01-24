За Путіна вчора заступився лише... Кіркоров. І вже пожалів?

Бути в опозиції – це круто!

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Да, по всей России вышли тысячи людей. Но не это главное.

Никто не поддержал Путина. Все обласканные им деятели искусств притихли. Только один певец ротом Киркоров написал, что надо «объединиться вокруг лидера», и его ту же зафакали. Он уже, видно, сто раз пожалел, что такое ляпнул.

Бункерного сидельца поддерживают только те, кому положено по должности. И то очень аккуратно!

Уже никто не хочет «такого, как Путин»

Наоборот, в подростковой среде модно и сексуально ходить на митинг. Быть в оппозиции – это круто!

Понятное дело, что ни завтра, ни послезавтра плешивый император никуда не денется. Но процесс уже пошел. Долгий, тягучий, но неизбежный.

Путин уже взвешен на весах и найден очень легким (с)





Джерело: блог Олени Яхно

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