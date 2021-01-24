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    Думки вголос

    За Путіна вчора заступився лише... Кіркоров. І вже пожалів?

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Бункерного &laquo;в'язня&raquo; підтримують тільки ті, кому належить за посадою - За Путіна вчора заступився лише... Кіркоров. І вже пожалів?
    Бункерного «в'язня» підтримують тільки ті, кому належить за посадою
    фото з відкритих джерел

    Бути в опозиції – це круто!

    Мовою оригіналу

    Да, по всей России вышли тысячи людей. Но не это главное.

    Никто не поддержал Путина. Все обласканные им деятели искусств притихли. Только один певец ротом Киркоров написал, что надо «объединиться вокруг лидера», и его ту же зафакали. Он уже, видно, сто раз пожалел, что такое ляпнул.

    Бункерного сидельца поддерживают только те, кому положено по должности. И то очень аккуратно! 
    Уже никто не хочет «такого, как Путин»

    Наоборот, в подростковой среде модно и сексуально ходить на митинг. Быть в оппозиции – это круто! 

    Понятное дело, что ни завтра, ни послезавтра плешивый император никуда не денется. Но процесс уже пошел. Долгий, тягучий, но неизбежный.

    Путин уже взвешен на весах и найден очень легким (с)

     Читайте також: Протести в Росії. Алла Пугачова подала знак


    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим протест
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