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    Написала план модернізації кримської ТЕЦ. Пенсіонерку покарано за співпрацю з окупантами

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    У суді жінка визнала вину. - Написала план модернізації кримської ТЕЦ. Пенсіонерку покарано за співпрацю з окупантами
    У суді жінка визнала вину.
    фото з відкритих джерел

    Жінка працевлаштувалася у російську компанію на посаду технічного директора і виконувала всю роботу дистанційно з України

    Красногвардійський районний суд Дніпропетровська визнав винною місцеву пенсіонерку у фінансуванні дій, направлених на зміну меж державного кордону і призначив три роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 грудня.

    У 2019 року обвинувачена, яка працювала технічним керівником однієї фірми у Дніпрі, задумала розробити технічну документацію щодо модернізації Сімферопольської ТЕЦ. Володіючи спеціальними знаннями у галузі проєктування і модернізації об`єктів паливно-енергетичного комплексу, жінка зв’язалася з керівництвом російського підприємства «БелЭнергоПроект» (Бєлгород) і попросила про призначення її на посаду технічного директора цього підприємства.

    На початку квітня 2019 року обвинувачену було призначено на вказану посаду у російській фірмі, а 16 травня того ж року вона від імені «БелЭнергоПроект» підписала договір з АТ «КримТЕЦ» на розробку проектної документації щодо модернізації Сімферопольської ТЕЦ з метою збільшення її потужностей.

    Протягом травня 2019 року-квітня 2020 року обвинувачена, працюючи у штаті фірми з Дніпра, розробила технічну документацію щодо модернізації Сімферопольської ТЕЦ. Документ складався з 14 томів; він включав розробку технологічної частини, будівельної частини, опалення та вентиляції, водопроводу та каналізації.

    На думку слідства, своїми діями обвинувачена сприяла посиленню присутності окупаційних органів Росії на території Криму.

    У суді жінка визнала вину, пояснила, що дійсно вона самостійно розробила проєктну документацію щодо модернізації Сімферопольської ТЕЦ та передала АТ «КримТЕЦ» відповідну технічну документацію.

    Звільнивши пенсіонерку від реального покарання, Феміда зобов’язала її періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

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    Теги: Крим суд ТЕЦ феміда жінка вирок суверенітет
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    Написала план модернізації кримської ТЕЦ. Пенсіонерку покарано за співпрацю з окупантами