У Дніпрі жінка до стелі завалила квартиру мотлохом (відео)

Через навалені речі жінка не має доступу ані до кухні, ані до кімнати

Сусіди збирачки сміття потерпають від смороду та антисанітарії

У Дніпрі літня жінка завалила квартиру мотлохом, що не помістилося – лежить біля під'їзду. Сусіди кажуть: житло вона захаращувала добрий десяток років. Коли переїхала до будинку неподалік, місцеві з полегшенням зітхнули. Однак днями з'явилася знову, ідеться у сюжеті ТСН.

Клунки, пакети, старі валізи, клітка від якоїсь тварини – усе це ущерть заповнило квартиру пані Наталії. У коридорі лишився заледве метр вільного місця, а ще три зламаних стільці, на яких жінка спить.

Через навалені речі жінка не має доступу ані до кухні, ані до кімнати. За борги вимкнене світло, перекрита вода. У дворі – ще купа речей, які в оселі вже не помістяться. Сусіди спробували потроху їх викидати. Це жінку обурює.

«Віднесли до баків. Воно ж в мішках все складено. Мені довелося вночі нести їх назад», – каже власниця квартири Наталія Коваленко.

Сморід, таргани, антисанітарія – постійний клопіт сусідів. Однак, зараз, найбільше тут бояться проблем із комунікаціями.

«Це небезпечно. Бувало, вона не жила, а прорвало воду. Три чи чотири дні без води були», – розповіла сусідка Світлана Пономаренко.

Люди розповідають: кілька років у цій захаращеній квартирі ніхто не жив. Тиждень тому сусідка провернулась. Завалила клунками пів двору. Це порушення правил благоустрою, кажуть юристи.

«Абсолютно законно буде вивезти сміття, яке там розташоване, перемістити його в контейнери», – розповів юрист Андрій Верба.

Сусіди розповідають: тиждень намагались домовитись із Наталею, просили перебрати речі, а зайве викинути. Врешті, не витримали і винайняли вантажівку. Речі, що тиждень пролежали під під’їздом, ледь умістились у кузов. Їх, попри протести власниці, повезли на звалище. Втім, з квартирою усе складніше. Аби законно очистити її від мотлоху, сусідам доведеться звертатись до суду.

Раніше повідомлялося, що у Києві в період новорічних свят, з 31 грудня до 12 січня, зібрали у спеціальні контейнери та вивезли на переробку близько 250 кубометрів склобою або 250 тонн. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у період святкових днів з 31 грудня до 2 січня комунальники вивезли близько 32 тис. куб. м відходів, а додатковий обсяг склав понад 4,1 тисячі кубометрів (більш як 800 тонн).