Нардеп Новинський закликав владу визнати Лукашенка легітимним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Новинський багато років є «смотрящим» за Московською церквою в Україні. Нардеп навіть став дияконом На фото Новинський з митрополитом Онуфрієм

Покровитель Московського патріархату в Україні зробив скандальну заяву і був розкритикований у мережі

Мільярдер Вадим Новинський, який є народним депутатом та відомий своїми тісними зв'язками з Московською церквою в Україні, закликав українську владу визнати перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Про це Новинський написав на своїй сторінці у Facebook.

Новинський переконаний, що «затримка у визнанні результатів президентських виборів в Білорусі лише на руку прихильників руйнівних сил всередині України».

«Закликаю визнати результати виборів в Білорусі, привітати президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенко з його виборами», - написав у своєму зверненні нардеп.

Багаторічний «смотрящий» за Московською церквою нагадав, що «вибір білоруського народу вже визнано керівництвом Китайської Народної Республіки, РФ, Республіки Туреччини та низкою інших держав».

Як повідомлялося, Україна відкликала свого посла з Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.



