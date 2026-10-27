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Нардепка Ліза Ясько вперше відреагувала на розголос історії із Саакашвілі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардепка Ліза Ясько вперше відреагувала на розголос історії із Саакашвілі
За словами Ясько, вона роками утримувалася від коментарів стосовно стосунків з батьком своєї доньки
фото: скриншот з відео

Нардепка судиться з експрезидентом Грузії через аліменти та батьківські права

Народна депутатка України Ліза Ясько вперше публічно відреагувала на розголос історії навколо її доньки Жасмін від колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву нардепки.

Політикиня виступила проти публікації фотографій дитини без дозволу та використання дітей для піару. Водночас вона не прокоментувала судовий спір із батьком доньки, зокрема вимоги про стягнення аліментів і позбавлення батьківських прав, про раніше повідомив «Главком»

Що заявила Ясько 

Реакція народної депутатки зʼявилась після того, як Саакашвілі опублікував фото їхньої спільної доньки Жасмін і розповів, як переживає розлуку з нею.

«Я категорично проти публікацій фото своїх дітей та використання для своїх цілей без дозволу! Я не даю дозволу на публікацію жодних фото моєї дитини!», – заявила Ясько.

Вона додала, що роками утримувалася від коментарів заради приватності та безпеки доньки, однак вирішила висловитися.

Політикиня виступила проти публікації фотографій дитини без дозволу та використання дітей для піару
Політикиня виступила проти публікації фотографій дитини без дозволу та використання дітей для піару
скриншот з допису Ясько

«Хотіла утриматись від коментарів і всі ці роки мовчу задля приватності та безпеки дитини. Але не виходить», – написала нардепка.

Окремо Ясько наголосила: «Дітей не можна використовувати для цілей піару!»

Публікація Ясько стала першою публічною реакцією на розголос історії, проте деталей судового спору депутатка не прокоментувала.

Що відомо про суд Ясько із Саакашвілі

23 жовтня «Главком» повідомив, що з квітня 2026 року Ліза Ясько судиться із Саакашвілі. Нардепка вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на їхню спільну доньку Жасмін. Подробиці справи опубліковано в матеріалі «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

Варто зазначити, що перед публікацією розслідування «Главком» звертався до Ясько по коментар, однак вона не відповіла на запит.

Водночас після публікації розслідування Саакашвілі вийшов з заявою. Він зазначив, що його родина фінансово підтримує доньку, а його мати у 2022 році подарувала дівчинці квартиру в центрі Києва. За словами експрезидента Грузії, родина й надалі братиме на себе відповідальність за дитину.

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Теги: Верховна Рада депутат Михайло Саакашвілі Єлизавета Ясько

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