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Рада повернула конкурси на держслужбу: вакансії з'являться в «Дії», а ветерани отримають перевагу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Рада повернула конкурси на держслужбу: вакансії з'являться в «Дії», а ветерани отримають перевагу
Верховна Рада підтримала відновлення конкурсів на державну службу та в органи місцевого самоврядування
Фото: Верховна Рада, Сергій Корецький

Конкурси відновлюватимуть поетапно, а від виконання реформи залежить надходження Україні 137 млн євро допомоги від ЄС

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення конкурсів на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Вакансії публікуватимуть у «Дії», а ветерани війни матимуть пріоритет під час призначення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, конкурсний відбір відновлюватимуть поступово залежно від категорії посад.

Зокрема, конкурси на посади категорії «А», до якої належать найвищі посади державної служби, оголошуватимуть із дня набрання законом чинності. Для категорії «Б» відбір розпочнеться через місяць, а для категорії «В» та посад в органах місцевого самоврядування – через два місяці.

Як зміниться процедура відбору

Прем'єр-міністр повідомив, що всі вакансії державної служби будуть доступні через портал «Дія». Це має спростити пошук роботи в державних установах та зробити інформацію про відкриті посади доступнішою.

Окрему увагу приділять працевлаштуванню ветеранів війни. Вони матимуть пріоритет під час призначення на відповідні посади.

Водночас детальний порядок проведення конкурсів і застосування нових правил визначатимуть подальші нормативні рішення.

Чому від конкурсів залежать 137 млн євро

Відновлення конкурсного відбору є одним із зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility.

За словами Корецького, від виконання цього зобов'язання залежить надходження 137 млн євро допомоги.

«Далі підготуємо необхідні рішення, щоб нова процедура запрацювала якнайшвидше», – наголосив прем'єр-міністр.

Таким чином, ухвалення закону є лише першим етапом повернення конкурсного відбору. Наступним кроком стане підготовка необхідних рішень для практичного запуску оновленої процедури.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про кадровий дефіцит на державній службі. Керівництво Національного агентства з питань державної служби пояснювало причини нестачі працівників у державних установах.

Також «Главком» писав про проблеми з призначенням державних секретарів. Одним із викликів для системи державного управління стало призупинення конкурсного відбору під час воєнного стану.

Крім того, голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина в інтерв'ю «Главкому» розповідала про реформу державної служби, систему оплати праці чиновників та перспективи повернення конкурсів.

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Теги: Верховна Рада міністр самоврядування законопроєкт

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