Рада провалила голосування за роботу парламенту під час жовтої тривоги

Рада не зможе голосувати в залі під час жовтого рівня тривог

Для підтримки ініціативи забракло голосів депутатів

13 жовтня Верховна Рада не змогла підтримати пропозицію щодо роботи парламенту під час повітряної тривоги жовтого рівня. Під час сигнального голосування ініціативу підтримали 206 народних депутатів, однак рішення не було ухвалене. Про це свідчать дані офіційного порталу Верховної Ради, пише «Главком».

За даними парламенту, проти проголосували 11 депутатів, ще четверо утрималися. Не голосували 77 парламентарів. Загалом у голосуванні взяли участь 298 народних депутатів.

Важливо, що йшлося саме про сигнальне голосування, а не про остаточне ухвалення постанови. Його результат засвідчив, що необхідної підтримки для просування ініціативи не вистачило.

За чинними правилами, під час повітряної тривоги пленарне засідання Верховної Ради переривається. Депутати мають пройти до укриттів, а повернутися до роботи парламент може через 15 хвилин після відбою. Такі перерви впливають на перебіг засідань і розгляд законопроєктів.

Варто нагадати, що Верховна Рада презентувала альтернативний формат роботи парламенту під час повітряних тривог. Депутати зможуть продовжувати засідання з укриття та голосувати за допомогою електронної системи.

Альтернативні робочі місця облаштували на мінус першому поверсі парламенту – у конференц-залі та приміщеннях довкола неї. Там встановили додаткові екрани, на яких депутати зможуть стежити за розглядом законопроєктів. Також передбачили окреме місце для роботи журналістів.