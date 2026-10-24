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Екснардеп похвалився лісовим «уловом» (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Томенко заявив, що Україна – грибна країна
фото: Микола Томенко/Facebook

У фотозвіті політика – білі гриби, парасольки та інші дари лісу

Колишній народний депутат Микола Томенко сходив на «тихе полювання». Він побував у лісі та зібрав чимало грибів. Світлинами дарів природи політик похвалився у Facebook, повідомляє «Главком».

«Український білий гриб впевнено домінує не кількістю, а якістю, над польськими. Грузді, парасольки та інші види грибів для повноти мого фотозвіту. І не забуваймо, що Україна – велика грибна країна», – підписав фото Микола Томенко.

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Екснардеп також запевнив, що світлина зроблена без втручання ШІ.

Нагадаємо, рясні дощі, які останніми тижнями проходили у Київській області, спричинили грибний бум. У регіоні стартував високий сезон «тихого полювання»: місцеві жителі та столичні грибники діляться у соцмережах фотографіями вщерть заповнених відер, кошиків і пакетів.

Також провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергій Якубина вдруге виявив у Чернівецькій області сатанинський гриб. Цей вид вважається отруйним двійником білого гриба.

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Теги: депутат Микола Томенко політика Україна гриби

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