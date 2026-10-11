Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України

Іонова стала власницею нового житла на початку жовтня

Продовцем нерухомості виступила 80-річна громадянка

Народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова задекларувала придбання дороговартісної квартири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

У внесених змінах до майнового стану обраниця вказала купівлю трикімнатної квартири площею 112 кв. м в Івано-Франківську. Ціна оселі складає 6,75 млн грн. Продавцем виступила громадянка Галина Бідник.

дані: реєстр декларацій

Іонова стала власницею нового житла на Заході України на початку жовтня цього року.

За відомостями аналітичної системи YouControl, у 2008-2012 роках Галина Бідник мала ФОП і спеціалізувалася на здаванні в оренду власного нерухомого майна. Під час реєстрації ФОПа мешканка Івано-Франківська вказала квартиру, яку тепер у неї придбала депутатка Іонова.

Додамо, що Галині Бідник – 80 років.

Лідером партії «Європейська солідарність» є п’ятий президент, а нині народний депутат Петро Порошенко.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році Печерський райсуд Києва розірвав шлюб між нардепкою Марією Іоновою та американцем українського походженням Мироном Василиком. У подружжя Василик-Іонової народилося двоє дітей: дівчинка, 2007 року народження і хлопчик, 2018 року народження.

За даними декларації за 2025 рік, ексчоловік Іонової Мирон Василик сплатив 1,24 млн грн аліментів на користь сина Олександра.