Саакашвілі звернувся до українців через розлуку з донькою та опублікував її фото

Колишній презиидент Грузії шкодує, що не може побачитися з донькою

Колишній президент Грузії заявив, що понад п’ять років не може бачитися з дитиною через ув’язнення, та подякував Лізі Ясько за її виховання

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опублікував фото своєї доньки Жасмін і розповів, як переживає розлуку з нею. Він заявив, що вже понад п’ять років перебуває в одиночній камері та не має змоги особисто бачитися з дитиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Саакашвілі.

На опублікованому фото доньку тримає за руку бабуся – мати Саакашвілі Гіюлі Аласанія, яка очолює Університет Грузії. За словами політика, його мама відвідує Жасмін і допомагає їй, однак матеріальна підтримка не може замінити дитині присутності батька.

«Звичайно, я хотів би обійняти Жасмінку сам. Але вже понад п'ять років я перебуваю в одиночній камері катівень пропутінської диктатури в Грузії і не можу з нею бачитися. Тому замість мене Жасмінку відвідує моя мама, яка намагається всіляко допомагати», – написав Саакашвілі.

Донька Саакашвілі разом з бабусею Гіюлі Аласанією Фото: Mikheil Saakashvili

Він також подякував Лізі Ясько, яка виховує їхню доньку, наголосивши, що вона робить це у складних обставинах.

«Але жодна матеріальна допомога не може замінити батьківської присутності й тепла. Тому я дуже вдячний Лізі Ясько, яка виховує нашу доньку в надзвичайно складних умовах», – зазначив політик.

У дописі колишній президент Грузії також висловив обурення через увагу українських медіа до його особистого життя. За його словами, журналісти не цікавилися його багаторічним ув’язненням, отруєнням і тортурами, але втрутилися у його стосунки з донькою та Ясько.

«І я шалено злий на тих українських журналістів (звичайно, це стосується далеко не всіх), які жодного разу не поцікавилися моїм багаторічним полоном, отруєнням, тортурами й загалом боротьбою, зате грубо втрутилися в мої стосунки з донькою та Лізою», – написав Саакашвілі.

Він наголосив, що розлука з дітьми через війну, полон та окупацію стала трагедією для мільйонів українців. На його думку, такі історії не варто перетворювати на «мильну оперу».

фото: скриншот допису Саакашвілі

Саакашвілі також зізнався, що кожна звістка про бомбардування Києва завдає йому болю. Попри те, що він і Ліза Ясько давно не разом, політик заявив, що це не послабило його батьківського зв’язку з донькою.

«Це не лише не послаблює, а ще більше зміцнює мій батьківський зв'язок із донькою та бажання якнайшвидше звільнитися з полону й бути присутнім у її житті, як і в житті інших моїх дітей», – зазначив він.

Наприкінці допису Саакашвілі подякував президенту України та українській владі за зусилля задля його звільнення. Він висловив упевненість, що війна завершиться, а українські діти зможуть жити під мирним небом.

Зазначимо, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі публічно прокоментував судовий позов народної депутатки від «Слуги народу» Єлизавети Ясько, про який раніше повідомив «Главком». Політикиня вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на їхню спільну доньку Жасмін. У відповідь Саакашвілі заявив, що його родина постійно підтримує дитину фінансово, а мати подарувала їй квартиру в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Х.