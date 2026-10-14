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Нардепа Гончаренка офіційно виключено з фракції «Європейська Солідарність»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардепа Гончаренка офіційно виключено з фракції «Європейська Солідарність»
5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції
фото: Верховна Рада

Гончаренко подякував колегам за 12 років роботи

Нардепа Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська Солідарність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в Telegram.

«Офіційно. Мене виключили з фракції «Європейська Солідарність». Про це зараз оголосили з трибуни Ради», – йдеться у повідомленні.

Також Гончаренко подякував колегам за 12 років роботи. «Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжим працювати для України. Тримаєм стрій!», – додав він.

Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».

Згодом 5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили. Гончаренко заявив, що його виключили з фракції «Європейська солідарність» «за позицію щодо миру».

Зокрема, Гончаренка було внесено до «Миротворця». Нардеп прокоментував своє внесення до бази.

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Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Олексій Гончаренко

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