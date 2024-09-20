Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео)
Співачка вирушила на Курщину, аби підтримати українських військових
Народна артистка України Оксана Білозір заспівала церковну пісню у напівзруйнованій церкві міста Суджа, що на Курщині. Відео вона опублікувала у Facebook.
Співачка виконала церковну пісню Володимира Стеха «Ісусе милий» у присутності військових.
🇺🇦🎤Народна артистка України Оксана Білозір заспівала у зруйнованій церкві Суджі на Курщині
📽Facebook / Оксана Білозір pic.twitter.com/ayXfxVnbLC
Також Білозір опублікувала світлини із Суджі разом із військовими та волонтерами.
Шанувальники у коментарях були вражені тим, куди поїхала Білозір та побажали «міцного янгола поруч».
Нагадаємо, Оксана Білозір хоче повернутися в політику. Вона вважає, що може реалізувати свої ідеї у цій сфері й допомогти державі.
За словами співачки, вона мала блискучу політичну кар'єру в минулому. Тому переконана, що є досвідченою депутаткою й має намір балотуватися знову. Артистка працювала в політичній сфері протягом 17 років. На думку жінки, вона може бути депутаткою, оскільки має проукраїнську позицію та правильні ідеї.
До слова, народна артистка України Оксана Білозір вперше заявила про те, що була отруєна «Новачком» у 2005 році, коли очолювала Міністерство культури.
Читайте також:
- З тобою вже сміється інша. Оксана Білозір на тлі розмов про розлучення врізала хітом
- Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
- «Не мислю себе без неї»: Оксана Білозір у 67-й день народження звернулася до українців
- Смерть біля власного дому: Білозір провела паралелі між вбивством Фаріон та її чоловіка
Коментарі — 0