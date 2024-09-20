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Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео)
Шанувальники у коментарях були вражені тим, куди поїхала Білозір та побажали «міцного янгола поруч»
фото: скриншот із відео

Співачка вирушила на Курщину, аби підтримати українських військових

Народна артистка України Оксана Білозір заспівала церковну пісню у напівзруйнованій церкві міста Суджа, що на Курщині. Відео вона опублікувала у Facebook.

Співачка виконала церковну пісню Володимира Стеха «Ісусе милий» у присутності військових.

Також Білозір опублікувала світлини із Суджі разом із військовими та волонтерами.

Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео) фото 1
фото: Facebook / Oksana Bilozir
Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео) фото 2
фото: Facebook / Oksana Bilozir

Шанувальники у коментарях були вражені тим, куди поїхала Білозір та побажали «міцного янгола поруч».

Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео) фото 3
фото: Facebook / Oksana Bilozir

Нагадаємо, Оксана Білозір хоче повернутися в політику. Вона вважає, що може реалізувати свої ідеї у цій сфері й допомогти державі.

За словами співачки, вона мала блискучу політичну кар'єру в минулому. Тому переконана, що є досвідченою депутаткою й має намір балотуватися знову. Артистка працювала в політичній сфері протягом 17 років. На думку жінки, вона може бути депутаткою, оскільки має проукраїнську позицію та правильні ідеї.

До слова, народна артистка України Оксана Білозір вперше заявила про те, що була отруєна «Новачком» у 2005 році, коли очолювала Міністерство культури.

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Теги: Курщина відео Facebook Оксана Білозір

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