Народна артистка України заспівала у церкві у Суджі (фото, відео)

Шанувальники у коментарях були вражені тим, куди поїхала Білозір та побажали «міцного янгола поруч»

Співачка вирушила на Курщину, аби підтримати українських військових

Народна артистка України Оксана Білозір заспівала церковну пісню у напівзруйнованій церкві міста Суджа, що на Курщині. Відео вона опублікувала у Facebook.

Співачка виконала церковну пісню Володимира Стеха «Ісусе милий» у присутності військових.

🇺🇦🎤Народна артистка України Оксана Білозір заспівала у зруйнованій церкві Суджі на Курщині



📽Facebook / Оксана Білозір pic.twitter.com/ayXfxVnbLC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2024

Також Білозір опублікувала світлини із Суджі разом із військовими та волонтерами.

фото: Facebook / Oksana Bilozir

фото: Facebook / Oksana Bilozir

Шанувальники у коментарях були вражені тим, куди поїхала Білозір та побажали «міцного янгола поруч».

фото: Facebook / Oksana Bilozir

Нагадаємо, Оксана Білозір хоче повернутися в політику. Вона вважає, що може реалізувати свої ідеї у цій сфері й допомогти державі.

За словами співачки, вона мала блискучу політичну кар'єру в минулому. Тому переконана, що є досвідченою депутаткою й має намір балотуватися знову. Артистка працювала в політичній сфері протягом 17 років. На думку жінки, вона може бути депутаткою, оскільки має проукраїнську позицію та правильні ідеї.

До слова, народна артистка України Оксана Білозір вперше заявила про те, що була отруєна «Новачком» у 2005 році, коли очолювала Міністерство культури.