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Евакуація у Курській області: Росія лякає місцевих мешканців «нацистами»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Евакуація у Курській області: Росія лякає місцевих мешканців «нацистами»
Окупаційна влада залякує місцевих і намагається закликати їх евакуватися
фото з відкритих джерел

На Курщині окупаційна влада залякує місцевих 

Радник губернатора Курської області Роман Альохін закликав мешканців міста Рильськ терміново евакуюватися,  поширюючи фальшиві звинувачення на адресу Збройних Сил України. Він заявив, що сусідні населені пункти вже знаходяться під контролем українських військових, і що евакуація є єдиним способом уникнути нібито загрози з боку українських «нацистів», які, за його словами, чинять злочини проти мирного населення.

«Земляки, не чекайте останнього. Життя ваше і ваших родичів дорожче за життя собачки. Вже вистачить доказів злочинів укронацистів. Вони реально поводяться як німецькі фашисти і розстрілюють мирних заради забави, а хтось заради кривавих сатанинських ритуалів» ,– намагається переконати людей Альохін.

Альохін не соромиться використовувати мову ненависті та абсурдні звинувачення, порівнюючи ЗСУ з німецькими фашистами та звинувачуючи українських військових у проведенні «сатанинських ритуалів». Його заяви розраховані на поширення страху серед місцевого населення, щоб примусити людей покинути свої домівки.

Попри ці заяви, місцеві жителі висловлюють скептицизм щодо правдивості слів Альохіна, адже вони суперечать офіційній позиції Кремля та військового керівництва Росії. Багато хто не довіряє його словам, адже він давно відомий своєю пропагандистською діяльністю.

Нагадаємо, українська влада має попіклуватися про цивільне населення взятих під контроль територій Курської області РФ. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи критику через евакуацію росіян до України.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

До слова, влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації.

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Теги: евакуація Курщина

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