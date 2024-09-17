Росіяни продовжують здаватися в полон на Курщині. Нові кадри від ЗСУ

Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води й боєприпасів та підняв білий прапор

Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд

Збройні сили України взяли в полон ще 13 росіян на Курщині. Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

«Курська операція. Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок – підняття білого прапора», – зазначив Павлюк.

За його словами, окрема механізована степова бригада взяла в полон 13 росіян. Четверо з них були з серйозними пораненнями.

Нагадаємо, що додому з російського полону 14 вересня повернулися ще 103 українці. Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони.

Крім того, 13 вересня 49-х цивільних та військовослужбовців повернули з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.