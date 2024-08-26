ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області РФ

У селі Кариж в Курській області, де раніше українські військові пошкодили міст

У Глушківському районі всі мости через річку Сейм зруйновано

У селі Кариж Курської області, де українські військові раніше пошкодили міст через річку Сейм, російські солдати збудували ще одну понтонну переправу.

Журналісти «Радіо Свобода» опублікували супутникове фото, яке підтверджує цю інформацію. За їхніми даними, після нових ударів ЗСУ міст практично непридатний для проїзду важкої техніки, тому росіянам довелося спорудити поруч із ним тимчасову понтонну, а також човнову переправу.

Зазначається, що понтонний міст уже міг опинитися під ударами, оскільки частково занурений у воду.

Речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області.

«Автомобільний рух усіма трьома мостами через Сейм оголошується закритим», – заявив він.

Українські військові знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.