Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують на Курщині: аналіз ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують на Курщині: аналіз ISW
На заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було
фото: Генштаб

Бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було

Російські загарбники просунулися на Сіверському, Покровському напрямках і під Вугледаром Донецької області. Також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Курщина

Українські війська просунулися в Глушковському районі Курської області. 14 вересня російський військовий блогер заявив, що українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).

Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області і відбили населений пункт. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 вересня, показують, що російські війська просунулися на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунулися на захід від Любимівки відповідно. Російські джерела стверджували, що підрозділи ЗС РФ відбили Борки (на південний схід від Суджі).

Харківщина

14 і 15 вересня бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

15 вересня український військовий, який діє на півночі Харківської області, заявив, що темпи російських ударів плануючими бомбами продовжували знижуватися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки російські війська втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.

Луганщина

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, як український безпілотник скидає терміт на російські позиції на північ від Стельмахівки (на північний захід від Сватового), вказуючи, що російські війська просунулися в цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні дії:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;
  • на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;
  • на північний захід від Сватового біля Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової;
  • на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Чернещини;
  • на північний захід від Кремінної біля Новосадового, Макіївки, Невського;
  • на захід від Кремінної біля Тернів і Зарічного;
  • на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Російські війська продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти вели наступальні дії:

  • під Торецьком;
  • на північний схід від Торецька біля Дачного;
  • на схід від Торецька біля Дружби;
  • на південь від Торецька біля Нелипівки;
  • на захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

ISW повідомляє, що 15 вересня російські війська просунулися на Покровському напрямку, «але підтверджених змін на лінії фронту не було».

Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на схід від Селидового, у південно-західну Українку (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Російські війська, що діяли на схід від Покровська, вели наступальні операції в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новоторецька та Красного Яру, а російські війська, що діяли на південний схід від Покровська, атакували поблизу Селидового, Українки, Долинівки, Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Желанного Першого, Желанного Другого та Лисівки (на захід від Новогродівки).

Російський блогер стверджував, що темп просування РФ на Покровському напрямку уповільнився і що російським військам необхідно перемістити свою матеріально-технічну підтримку вздовж російських наземних ліній зв’язку (GLOC).

Російські війська 14 і 15 вересня проводили наступальні операції в районі кордону Донецької і Запорізької областей в районі Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), Макарівки (на південь від Великої Новосілки) і Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки), але підтверджень зміни лінії фронту не було.

Південь

На заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту 15 вересня не було.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 15 вересня, видно, як російська диверсійно-розвідувальна група здійснює рейд на українські позиції поблизу Кам’янського, але ISW не спостерігав повідомлень чи доказів того, що російські сили проводять штурм або просуваються в цьому районі.

Станом на 15 вересня російські війська активізували наступ на островах у дельті річки Дніпро.

Раніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські військові почали наступальні дії у Курській області та ймовірно відбили кілька сіл, що були під контролем ЗСУ.

Теги: окупанти Дніпро військові безпілотник блогер наступ штурм росіяни Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області
ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області
14 вересня, 16:40
Уламки БпЛА на Каширському шосе у Москві
У Підмосков'ї гучно: влада повідомила про атаку дронів, зачинено аеропорт
10 вересня, 04:23
ЗСУ домінують, а російська армія зазнає катастрофічних втрат
Обидві сторони виснажені, але хто першим провалиться? Ситуація на фронті
9 вересня, 15:51
Зеленський виступив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
6 вересня, 11:29
Білоруські військові підіймали в небо винищувач
Вночі у Білорусі збивали російські шахеди (відео)
5 вересня, 07:48
Внаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки та об'єкти інфраструктури
Запорізька область була під обстрілом понад 300 разів за добу
23 серпня, 07:24
Губернатор Білгородської області Гладков доповів Путіну, що росіянам треба готуватися до складного опалювального сезону
Ситуація в Курську. Збентежений Путін зібрав нараду та озвучив кроки
22 серпня, 15:01
 Менш забезпечені росіяни чутливіші до підвищення тарифів
«Причин для оптимізму немає»: росіян по повній накрила інфляція
22 серпня, 08:39
В результаті обстрілк у автобусі повилітали вікна
Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні
21 серпня, 14:02

Події в Україні

Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують на Курщині: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують на Курщині: аналіз ISW
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
У двох областях України тривають масштабні пожежі: деталі від ДСНС
У двох областях України тривають масштабні пожежі: деталі від ДСНС
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є загиблі та десятки поранених (оновлено)
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є загиблі та десятки поранених (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
37K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
27K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України
12K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua