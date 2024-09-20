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Курська операція змінила хід війни – британський експерт

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Курська операція змінила хід війни – британський експерт
фото з відкритих джерел

Операція Сил оборони України в Курській області Росії змінила ситуацію у війні, однак Москва має опинитися на межі поразки, аби бути готовою до вагомих поступок

Британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни. За його словами, українські військові застосували класичний приклад оперативного маневру, завдавши несподіваного удару в тил противника.  Таку думку висловив британський експерт, науковий співробітник естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Джеймс Шерр у публікації. 

«Це був класичний приклад оперативного маневру: сміливого удару через слабке місце на лінії противника в тил. Врешті, операція була задумана й проведена в умовах майже повної несподіванки», – йдеться в повідомленні.

Шерр підкреслив, що це розірвало довгий цикл виснажливої війни. Він також зазначив, що Росія зазнала значних втрат і допустила ряд стратегічних помилок, зокрема передислокувавши елітні підрозділи з північних кордонів на південь, де вони були розгромлені.

Експерт вважає, що успіх України в Курській області змусив Росію передислокувати значну кількість військ, що стримало їхнє нарощування на інших напрямках і дозволило Україні розпочати успішні контрнаступи.

За даними британської військової розвідки, вказав експерт, Росія в серпні щодня втрачала майже 1200 військових. Вона допустила кілька разючих прорахунків, зокрема передислокувала з кордонів з Норвегією та Фінляндією до Дніпровського лиману 80-ту арктичну бригаду, яка була розгромлена, оскільки її спеціалізовані навички не знайшли застосування.

Однак, на думку Шерра, для того, щоб Росія була готова до вагомих поступок, вона має опинитися на межі поразки.

Нагадаємо, силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині.

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Теги: росія Курщина ЗСУ

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